Аргентина подтверждает стабильность в международных отношениях с Россией Елена ВайленкоАргентина планирует поддерживать стабильные отношения с ключевыми партнерами, включая Китай, Бразилию и Россию, заявила будущий глава аргентинского Министерства иностранных дел Диана Мондино.
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