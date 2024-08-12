Суд в Москве заочно приговорил режиссера Вырыпаева* к 7,5 года за фейки об армии

Басманный суд Москвы снова признал режиссера Ивана Вырыпаева* виновным по делу о распространении фейков о российской армии, таким образом оспорив июльское решение Мосгорсуда об отмене заочного приговора драматургу.
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