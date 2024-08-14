Японцы вновь теряются в истории: кто на самом деле сбросил на них ядерную бомбу? Ирэн ОрлонскаяВ Японии прошли траурные мероприятия, приуроченные к 79-й годовщине атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.
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