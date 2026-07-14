Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 538 подписчиков

Топливный кризис в России усиливается: атаки на НПЗ, очереди на АЗС и рост цен

Топливный кризис в России усиливается: атаки на НПЗ, очереди на АЗС и рост цен

Летний топливный кризис в России продолжает набирать обороты.На фоне атак украинских беспилотников по объектам нефтепереработки в ряде регионов сохраняются перебои с бензином и дизельным топливом, вводятся ограничения на продажу горючего, а цены продолжают расти.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии