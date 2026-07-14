Топливный кризис в России усиливается: атаки на НПЗ, очереди на АЗС и рост цен

Летний топливный кризис в России продолжает набирать обороты.На фоне атак украинских беспилотников по объектам нефтепереработки в ряде регионов сохраняются перебои с бензином и дизельным топливом, вводятся ограничения на продажу горючего, а цены продолжают расти.
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