Топливный кризис в России усиливается: атаки на НПЗ, очереди на АЗС и рост цен

Летний топливный кризис в России продолжает набирать обороты.На фоне атак украинских беспилотников по объектам нефтепереработки в ряде регионов сохраняются перебои с бензином и дизельным топливом, вводятся ограничения на продажу горючего, а цены продолжают расти.