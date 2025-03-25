Военкор снял противостояние солдат ВС России и БПЛА ВСУ

Американский видеоблогер и независимый журналист Патрик Ланкастер снял кадры противостояния солдат Вооруженных сил Российской Федерации и украинского беспилотника, следовавшего за машиной, в которой ехал журналист.
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