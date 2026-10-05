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Газета.ру

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Лавров заявил о неприемлемости размещения инфраструктуры НАТО в Афганистане

Лавров заявил о неприемлемости размещения инфраструктуры НАТО в Афганистане

Россия не приемлет размещения инфраструктуры НАТО в Афганистане под каким-либо предлогом. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на открытии заседания московского формата консультаций по Афганистану на уровне спецпредставителей и старших должностных лиц, передает «Интерфакс».

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