Путин: Кого они решили запугать? Многонациональный русский народ?

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы во вторник, 19 марта, заявил, что противнику никогда не удастся запугать многонациональный русский народ, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.
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