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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгения Медведева о переезде в Канаду: «Писали «предательница», «ты мразь», «просто конченная». Года полтора-два острого хейта точно»

В 2018-м году двукратная чемпионка мира переехала из России в Канаду и начала тренироваться у Брайана Орсера.

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