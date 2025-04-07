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Царьград

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Собянин: Москва готова делиться цифровыми продуктами со всеми регионами России

Собянин: Москва готова делиться цифровыми продуктами со всеми регионами России

Русская столица делится своим успешным опытом цифровизации со всеми регионами страны.Москва ведёт разработку технологий для комфорта жителей столицы, в тоже время город готов делиться цифровыми продуктами со всеми регионами страны.

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