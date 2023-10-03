Следственный комитет России обвинил в ударах беспилотниками лично Буданова

Следственный комитет России обвинил в ударах беспилотниками лично БудановаСледственный комитет России заявил о заочном предъявлении обвинения высокопоставленным начальникам украинских вооруженных сил за организацию и осуществление террористических актов – ударов по объектам на русской территории беспилотными летательными аппаратами.
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