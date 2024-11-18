Заболевший раком крови участник СВО решил вернуться в зону боевых действий

Участник боевых действий на Северном Кавказе и ветеран спецоперации на Украине (СВО) 40-летний Эльгар Бабаев, которому два года назад поставили диагноз рак крови и присвоили пожизненную инвалидность, решил вновь вернуться на передовую.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии