В России введут новую выплату для семей с детьми с 2026 года

С 2026 года в России стартует новая программа поддержки семей с детьми — семейная налоговая выплата. Информацию об этом озвучил министр труда Антон Котяков во время коллегии министерства, передает «Российская газета».
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