Гросси призвал прекратить атаки дронами по Энергодару и ЗАЭС

Удары беспилотниками по подстанции «Радуга» оставили Энергодар без электричества. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на сайте организации призвал прекратить огонь по городу, где живут сотрудники Запорожской АЭС, и по самой станции.
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