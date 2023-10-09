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«Евклид» нашел опорные звезды

«Евклид» нашел опорные звезды

Европейское космическое агентство решило проблемы с датчиком точного наведения космического телескопа «Евклид», который ранее терял из виду опорные звезды из-за частиц космических лучей и солнечных протонов.

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