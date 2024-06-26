Куда сходить: интересные мероприятия 27 июня в Крыму

ВЫСТАВКА Картинная галерея ( Керчь, Театральная, д 36) «Ярмарка меди» 3+ 27 июня, 9:00-18:00 Экспозиция «Ярмарка меди» представляет собой 221 предмет из музейного собрания ГБУК РО «Азовский музей-заповедник» – многообразие бытовых предметов, изготовленных из этого металла и его сплавов.