В Подмосковье планируют развивать подготовку специалистов для высокотехнологичных производств. Одним из ключевых проектов станет открытие Техноколледжа в индустриальном парке «Титан», где будущих инженеров и наладчиков робототехники будут обучать с учетом потребностей предприятий.