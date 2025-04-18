Документальное кино Архангельска вошло в число лучших проектов России

Архангельские режиссеры стали победителями всероссийского конкурса документального кино.Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России сообщил о результатах ежегодного конкурса «Россия — взгляд в будущее».
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