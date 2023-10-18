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Китай

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МИД КНР: сотрудничество в рамках "Пояса и пути" способствует сокращению бедности в глобальных масштабах

Пекин, 17 октября /Синьхуа/ -- Китай уверен, что высококачественное сотрудничество в рамках инициативы "Пояс и путь" принесет еще большее благо народам различных стран мира и придаст новый мощный импульс делу сокращения бедности в глобальных масштабах, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

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