В Татарстане за неделю коронавирусом заразились 368 человек

В Татарстане с 16 по 22 октября коронавирус выявили у 368 человек. Всего в республике с начала пандемии зафиксировали 208 123 случая COVID-19, информирует федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
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