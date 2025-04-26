Что такое спанбонд, каким он бывает и для чего используется

Спанбонд — это класс нетканых материалов, которые изначально служили для различных технических целей: обивки мебели, упаковки, основы строительных мембран и многого другого Со временем свойства материала нашли применение в садоводстве и сельском хозяйстве.
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