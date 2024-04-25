Дзен: почти все россияне перед поездкой в новое место ищут информацию о нем

Почти все опрошенные россияне - 91% - перед поездкой ищут информацию о новом месте в интернете. Самым распространенным способом стал прямой поиск по названию локации: так собирают информацию перед путешествием 53%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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