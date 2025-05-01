Жители Крыма сообщают о массовой атаке дронов по полуострову

В ночь на 2 мая жители Крыма сообщили о массовой атаке беспилотников на полуостров. По данным telegram-канала SHOT, в небе над городами были слышны взрывы, а система противовоздушной обороны сбила около 15 дронов.
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