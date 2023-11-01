Доступная вода: как Севморпуть защитят от подлодок

Северный морской путь будут почти круглогодично охранять российские охотники за субмаринами. Для этого 14-я бригада противолодочных кораблей Северного флота в скором времени получит боевой ледокол «Иван Папанин».
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