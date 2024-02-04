МВФ улучшил прогноз по экономике России на 1,5%

Международный валютный фонд (МВФ) в очередной раз пересмотрел прогноз роста экономики России. В результате этого МВФ повысил прогноз по российскому ВВП в текущем году с 1,1 до 2,6%, следует из отчета фонда за январь.
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