Что известно о крупном пожаре на складе с пластиком в Новосибирске

Открытое горение ликвидировали только к утру, в тушении принял участие пожарный поезд.Пожарные продолжают работать на складе пластиковых изделий на улице Тюменской, который загорелся минувшей ночью в Новосибирске.
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