Орловцы смогут попробовать местную продукцию в День Весны и Труда

В городе Орле пройдёт выставка-дегустация местной продукции «Сделано в России. Выбираем орловское!». Как сообщили в пресс-службе Орловской мэрии, свою продукцию на пробу желающим привезут 30 ведущих производителей региона.
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