Подросток из Башкирии ранил ножом одноклассника во время урока

В Башкирии в Кушнаренковской гимназии произошёл инцидент: 9-классник напал с ножом на одноклассника во время урока.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Власти Омана запр...
- МИД РФ заявил о в...
- Ответ России на у...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым