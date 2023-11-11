«По щучьему велению»: за полмесяца проката в два раза превышен бюджет кинофильма

Кассовые сборы российского приключенческого фильма-фэнтези «По щучьему велению» режиссера Александра Войтинского менее чем за две недели проката составили почти 1,2 млрд рублей, что подтверждается данными из Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино.
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