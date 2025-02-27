Американский лидер Дональд Трамп заявил, что 28 февраля намерен подписать с главой киевского режима Владимиром Зеленским соглашение, в рамках которого США станут основным партнером в добыче редкоземельных металлов, нефти и газа на территории Украины.
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