Какие побочные эффекты может вызвать применение деносумаба у пациентов с костными метастазами?

Деносумаб, как и любое другое лекарственное средство, может вызывать различные побочные эффекты. Среди них выделяют: Остеонекроз челюсти — это редкое, но серьёзное осложнение, при котором происходит гибель костной ткани челюсти.
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