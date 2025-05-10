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Какие побочные эффекты может вызвать применение деносумаба у пациентов с костными метастазами?

Деносумаб, как и любое другое лекарственное средство, может вызывать различные побочные эффекты. Среди них выделяют: Остеонекроз челюсти — это редкое, но серьёзное осложнение, при котором происходит гибель костной ткани челюсти.

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