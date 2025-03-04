ФСБ задержала жителя Воронежа за передачу сведений украинской разведке

ФСБ задержала в Воронеже русского, передавшего украинской разведке фото моста и военных объектов. В опубликованном видео задержанный признается в своих действиях, раскрывая детали передачи секретной информации.
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