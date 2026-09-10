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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ИИХФ дисквалифицировала Фишера на 4 года. Экс-тренер Швейцарии работал на ОИ-2022 с поддельным сертификатом о вакцинации от коронавируса

ИИХФ завершила расследование по делу Патрика Фишера . Как сообщает SRF Sport, тренер дисквалифицирован на 4 года.

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