Примар Вулканешт пойман с контрабандой. Он отрицает, что товар принадлежит ему

Примар Вулканешт Виктор Петриоглу подтвердил, что он управлял автомобилем модели Chevrolet Cruze, зарегистрированным в примэрии, а в багажнике находились несколько женских сумок, которые планировалось ввести в страну контрабандой.
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