Поток пассажиров на пограничных переходах увеличился

За последние 24 часа на пунктах пропуска было зафиксировано 46 695 пересечений, сообщает Noi.md. Наиболее востребованными остаются следующие пункты пропуска: • КПП «Международный аэропорт Кишинева» – 10 542 пересечения; • КПП «Леушены» – 7 781 пересечение; {{801212}}• КПП «Скуляны» – 7 410 пересечений; • КПП «Паланка» – 3 041 пересечение; • КПП «Атаки»– 3 478 пересечений.
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