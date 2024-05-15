Минцифры: розыск людей через Единую биометрическую систему запрещен законом

Единую биометрическую систему нельзя использовать для розыска людей, это запрещено законом. Такое заявление сделали в Минцифры после появившейся в СМИ информации о возможном введении автоматических штрафов за мелкие нарушения, такие как переход улицы, курение или распитие алкоголя в неположенных местах, которые будут фиксироваться с помощью ЕБС.
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