Минцифры: розыск людей через Единую биометрическую систему запрещен законом

Единую биометрическую систему нельзя использовать для розыска людей, это запрещено законом. Такое заявление сделали в Минцифры после появившейся в СМИ информации о возможном введении автоматических штрафов за мелкие нарушения, такие как переход улицы, курение или распитие алкоголя в неположенных местах, которые будут фиксироваться с помощью ЕБС.