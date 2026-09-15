Захарова заявила, что внук де Голля прибыл в РФ в «момент вызова»

Приезд в РФ известного генерала и внука бывшего президента Франции Шарля де Голля подтверждает наличие «особых отношений» между двумя странами, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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