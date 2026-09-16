Прокуратура Стамбула расследует сериал "Долина волков" на FETO-пропаганду

Прокуратура Силиври в Стамбуле начала проверку турецкого сериала "Долина волков: Западня" на пропаганду FETO.
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