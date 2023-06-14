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Как Ирак Иванович Ирану Никифоровичу миллиарды задолжал

Как Ирак Иванович Ирану Никифоровичу миллиарды задолжал

Представьте себе картину маслом: есть у вас сосед, почти родственник, в гости друг к другу ходите, провод электрический от себя кинули, воду из колодца даёте.

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