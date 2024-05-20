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IRNA: Путин в воскресенье провел экстренную встречу с послом Ирана в России

IRNA: Путин в воскресенье провел экстренную встречу с послом Ирана в России

Российский лидер Владимир Путин в воскресенье провел экстренную встречу с послом Тегерана в Москве Каземом Джалали в связи с аварией вертолета, на борту которого находился президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси.

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