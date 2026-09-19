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Русская весна

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У США нет военных возможностей для боёв за Луну, заявил учёный

У США нет военных возможностей для боёв за Луну, заявил учёный

США, вопреки утверждениям армейских командиров о готовности к сражениям в окололунном пространстве, не обладают военными возможностями вблизи или на спутнике, заявил профессор астрономии университета Британской колумбии Джейми Мэттьюс.

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