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Боевики «Азова*» в Золотом Колодезе пытались копировать тактику ВС РФ

Боевики «Азова*» в Золотом Колодезе пытались копировать тактику ВС РФ

Заместитель командира штурмовой роты 35‑й гвардейской бригады группировки «Центр» Денис Солодовников рассказал, что боевики «Азова*» участвовали в обороне населенного пункта Золотой Колодезь и пытались проникнуть в тыл российских подразделений.

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