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В Роскачестве рассказали, как подрабатывать без вреда для основной работы

В Роскачестве рассказали, как подрабатывать без вреда для основной работы

Директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко рассказала, что подработка не должна мешать основной работе, создавать конфликт интересов или лишать человека времени на восстановление.

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