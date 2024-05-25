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Актёр сериала "Запасный выход" прокомментировал слухи о романе с Татьяной Булановой

Актёр сериала "Запасный выход" прокомментировал слухи о романе с Татьяной Булановой

Олег Алмазов опроверг информацию об отношениях с известной певицейНекоторое время назад в Сети стали распространяться слухи, что Татьяна Буланова стала встречаться с Олегом Алмазовым, актёром сериала "Запасный выход".

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