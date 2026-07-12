short Henry Hub Natural Gas Futures NYMEX_DL:NG1! fahadfastion energy correlation we needs retest above levels for the good short ,the more correlated pairs we can have better the trade will be .
short
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short Henry Hub Natural Gas Futures NYMEX_DL:NG1! fahadfastion energy correlation we needs retest above levels for the good short ,the more correlated pairs we can have better the trade will be .