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Эксперты рассказали, какие литературные жанры предпочитают женщины в Тульской области

Эксперты рассказали, какие литературные жанры предпочитают женщины в Тульской области

Эксперты книжного сервиса &quot;ЛитРес&quot; в преддверии праздника 8 марта проанализировали интерес женщин к книгам разных жанров и выяснили, какую литературу в 2023 году предпочитали представительницы прекрасного пола из Тульской области.

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