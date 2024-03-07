Эксперты рассказали, какие литературные жанры предпочитают женщины в Тульской области

Эксперты книжного сервиса "ЛитРес" в преддверии праздника 8 марта проанализировали интерес женщин к книгам разных жанров и выяснили, какую литературу в 2023 году предпочитали представительницы прекрасного пола из Тульской области.
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