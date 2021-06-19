Сегодня руководство «Ордабасы» проведет встречу с болельщиками клуба

Сегодня 19 июня в 18:00 состоится встреча болельщиков с главным тренером «Ордабасы» Александром Седневым, спортивным директором Кайратом Аширбековым, ассистентом главного тренера Саматом Смаковым, а также с игроками шымкентского клуба.
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