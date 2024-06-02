Изучаем правила безопасности вместе с МЧС.

Впереди лето - самое веселое и яркое время года! Однако не стоит забывать, что это еще и самое опасное время, когда возрастает вероятность возникновения опасных ситуаций: утопление, отравление, возникновение пожаров, выпадение из окон.
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