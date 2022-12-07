В Северо-Байкальском районе Бурятии полицейские уберегли местного жителя от потери около пяти миллионов рублей

Утром 6 декабря на «телефон доверия» МВД по Республике Бурятия позвонила 72-летняя жительница п. Новый Уоян Северо-Байкальского района и сообщила, что в отношении её 47-летнего сына совершаются мошеннические действия, а именно, оформлены кредиты.