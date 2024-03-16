Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
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Отмашка Киму после интервенции Макрона. 2 миллионная армия Северной Кореи на низком старте

Отмашка Киму после интервенции Макрона. 2 миллионная армия Северной Кореи на низком старте

Северокорейский козырь в рукаве Путина: Ким Чен Ын - в танке. И это неспроста Улучшение военно-технической промышленности в Северной Корее может сыграть важную роль не только для КНДР, но и для России.

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Комментарии
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Светлейший
Если на бывшую Украину пойдут эшелоны северокорейских солдат, то натовцам и пиндосам останется одно - бежать!!! А вся чухонская лабусня с ляхами сразу станут русофилами и идейными последователями Путина...
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18 час.
ГД
Галина Дубровская
👍
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12 час.
Gennady Sokolovsky
Михалыч, вот мне интересно стало - какой петушара &quot;минусует&quot; на твой комментарий? Не иначе как либеропидор.
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6 час.

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