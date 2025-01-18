Белгородская область: более 10 тысяч огнетушителей раздали жителям границы

В Белгородской области жителям приграничных районов раздали свыше 10 тысяч огнетушителей. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что инициатива помогает жителям в условиях обстрелов, когда пожарные не могут оперативно прибыть на место происшествия.